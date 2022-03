Hoffnung im Irrsinn - Dessauer Musiker rocken für den Frieden und sammeln 4.000 Euro

So voll war der Marktplatz in Dessau schon lange nicht mehr. Musik sendet starke Botschaften und ein Signal für mehr Normalität.

Dessau/MZ - Dass sie am letzten Märzsonntag auf dem Dessauer Marktplatz auf einer Bühne stehen wird und für den Frieden in ihrer ukrainischen Heimat singt, hat Lili Hosseini, als sie vor drei Monaten hierher kam, kaum für möglich gehalten. Doch die Zeiten haben sich mit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar schnell geändert.

Ihren iranischen Freund, der in Köthen Medizintechnik studiert, wollte die 21-Jährige besuchen und mit ihm eine unbeschwerte Zeit verleben, bis sie selbst in Dessau ein Design-Studium beginnt. Doch als die ersten Flüchtlinge auch in der Doppelstadt ankamen, konnte sie nicht untätig sein und entschloss sich, ehrenamtlich beim DRK als Übersetzerin zu helfen.

Junge Ukrainerin ist als Lotsin und Ansprechpartnerin für die Flüchtlinge aktiv

So ist die junge Ukrainerin derzeit im Alltag Lotsin und Ansprechpartnerin für Menschen, die hier in Notunterkünften ankommen. Musik ist da eine kleine, aber umso wichtigere Ablenkung für die junge Frau. Der Sonntag, an dem rund ein Dutzend Musiker aus der Region ohne Gage auf dem Dessauer Marktplatz auftraten, um Spenden für Menschen aus ihrer Heimat zu sammeln, gab Hosseini Kraft.

„Oft träume ich davon, was mir die Menschen erzählen“, sagt sie. Es sind Geschichten von vernichteten Existenzen und Angst um die Liebsten, die noch in der Ukraine sind. Hosseini selbst bangt noch um einen Onkel, der im Kriegsgebiet lebt. So oft wie möglich versucht sie Kontakt zu halten und ist gleichzeitig froh, dass ihre Mutter in Teheran in Sicherheit ist.

Hunderte Zuhörer waren beim Friedenskonzert dabei. Foto: Thomas Steinberg

Eine Musikerin aus ihrer Heimat, die erst vor einer Woche in der Doppelstadt ankam, stand am Sonntag auch auf der Bühne und verbreitete mit einem ukrainischen Lied fast schon Volksfeststimmung.

Das war dann auch im Sinne der Organisatorin Heike Huth. Die Dessau-Roßlauer Musikerin fragte zwar „In was für einer irrsinnigen Welt leben wir derzeit?“ Doch sie wollte mit der Musik „als eine der stärksten friedlichen Waffen“ auch ein Zeichen gegen Resignation, Hoffnungslosigkeit und Schwarzmalerei setzen. So rief sie die über hundert Besucher, die sich schon in der ersten Stunde auf dem Marktplatz versammelten, dazu auf, auch einfach mal zu feiern und sich vom Krieg und dem Leid, das dieser mit sich bringt, abzulenken. Im Laufe des Nachmittags füllte sich der Marktplatz immer mehr. Es hatte schon einen großen Hauch von Normalität, wie man es von früheren Leopoldsfesten sowie Sport- und Familientagen der Stadtwerke und weiteren großen Veranstaltungen vor dem Dessauer Rathaus kannte.

Das Konzert für den Frieden war aber auch eine Demonstration dessen, was in der Stadt innerhalb kurzer Zeit möglich ist, auf die Beine zu stellen. Als vor rund vier Wochen Heike Huth mit ihrem Mann Axel die Idee zum Konzert hatte, fanden sich nicht nur rund ein Dutzend Künstlerkollegen bereit, ohne Gage das musikalische Programm zu gestalten, auch über 20 Firmen, Institutionen und Vereine der Region unterstützten die Veranstaltung massiv.

DRK-Chef lobt hohe Spendenbereitschaft - und blickt trotzdem nicht ohne Sorge in die Zukunft

Neben der Musik war für das leibliche Wohl ebenso gesorgt, wie für weitere Angebote. Unter anderem konnten vor der Hauptbibliothek unter Anleitung Friedenstauben gebastelt werden. Alles diente auch dazu, möglichst viele Spenden einzusammeln, die über den Dessauer DRK-Kreisverband verwaltet und in die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge in der Doppelstadt geht. „Die derzeitige Spendenbereitschaft ist überwältigend“, lobt der DRK-Kreisverbands-Chef Ralf Zaizek. „Wir müssen aber dadurch umso mehr darauf achten, wie wir diese Solidarität über längere Zeit aufrechterhalten“, blickt er gespannt in die Zukunft.

Beim Konzert für die Frieden spendeten die Dessau-Roßlauer und ihre Gäste 4.000 Euro.