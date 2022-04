Hoffnung am Luchplatz in Roßlau - Investor will altes Bahnpostamt in diesem Jahr sanieren

Noch immer steht das kleine historische Backsteinhäuschen unsaniert in Roßlau. Der Investor hat am Handelsstandort aber noch viel mehr vor.

Roßlau/MZ - Es ist klein und bedauerlicherweise ziemlich marode. So marode, dass manche Roßlauer Angst haben, das kleine ehemalige Roßlauer Bahnpostamt würde den Winter nicht überstehen. Der Mörtel zwischen den Backsteinen des denkmalgeschützten Gebäudes ist seit langem schon größtenteils vom Regen ausgewaschen. Die kleinen Fensterläden in der Vorderfront des Gebäudes hängen schief in der Halterung. Ein kräftiger Sturm - und dann? Ist das Denkmal, dessen wichtigstes Beiwerk - ein Wappen, das vor Jahren aus dem Mauerwerk herausgetrennt wurde - dann verschwunden? Eigentlich gab es zu dem kleinen Backsteinhäuschen gegenüber dem Roßlauer Bahnhof schon einmal gute Nachrichten. Der Investor des Luchplatzes wollte es sanieren.