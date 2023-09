Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Wenn zu einem Geburtstag, auch wenn es kein runder ist, langjährige Weggefährten und Freunde, aber auch der Oberbürgermeister und der Vorsitzende des Stadtrats vorbeischauen, dann hat das seine Bewandtnis. Viele Hände hatte Günter Thyrolf am Mittwochvormittag in seinem Haus in der Dessauer Kornhausstraße zu schütteln.