In Mosigkau steht jetzt ein zweites Hochwasserrückhaltebecken für extreme Wetterereignisse zur Verfügung, um die Ortschaft vor Überschwemmungen zu schützen. Wobei es helfen kann.

Hochwasserschutz in Mosigkau - Zweites Rückhaltebecken am Neuen Teich übergeben

Das neue Hochwasserauffangbecken in Mosigkau kann Wasser aus dem Libbesdorfer Landgraben aufnehmen und kontrolliert wieder abgeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Desssau/MZ. - In Mosigkau steht jetzt auch ein zweites Hochwasserrückhaltebecken für extreme Wetterereignisse zur Verfügung, um die Ortschaft vor Überschwemmungen zu schützen. Wie die Stadt mitteilte, wurden im Dezember vergangenen Jahres die Bauarbeiten am Auffangbecken „Neuer Teich“ abgeschlossen und an Ortschaftsrat, Wasser- und Berufsfeuerwehr übergeben.