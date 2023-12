Am ersten Weihnachtsfeiertag hat sich die Junkers Paddelgemeinschaft in Dessau auf das Hochwasser der Elbe vorbereitet - einen Tag früher als geplant.

Der Keller vom Bootshaus der Junkers Paddelgemeinschaft an der Elbe wird wegen des Hochwassers geräumt.

Dessau/MZ/TST - Am ersten Weihnachtsfeiertag hat sich die Junkers Paddelgemeinschaft in Dessau auf das Hochwasser der Elbe vorbereitet und ungefähr 100 Boote aus dem Keller in höher gelegenen Gebäudeteile geschafft. Geplant war die Aktion zunächst für den zweiten Weihnachtsfeiertag, sie wurde dann allerdings mit Blick auf die Prognosen vorgezogen.