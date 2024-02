Dessau-Roßlau/MZ. - Der Scheitel- und Höhepunkt vom Elbe-Februarhochwasser 2024 hat die Doppelstadt Dessau-Roßlau am Freitag, 16. Februar, passiert. Da maß der Fluss in Dessau-Leopoldshafen 5,14 Meter, an den beiden Roßlauer Brücken 5,02 Meter.

Der langjährige Mittelwert von 1,87 in Dessau und 1,70 Meter in Roßlau war also deutlich übertroffen. MZ-Leser Mathias Lorenz gelang die Aufnahme in Roßlau am vergangenen Samstag vom Bootssteg des Roßlauer Rudervereins aus und mit dem Regionalexpress aus Wittenberg auf dem Weg nach Dessau als Kulisse. Da lag der Pegel noch bei 4,64 Meter.

Seither zieht sich der Fluss ganz allmählich in sein Bett zurück, erreichte am Montag in Roßlau noch einen Wasserstand von 4,40 Metern, in Dessau von 4,55 Metern. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung bewertet den aktuellen Pegel als „erhöhten Wasserstand“. Die Hochwasserwarnstufe1 für die Elbe wurde bereits zurückgenommen.