Die Stadt will sich dafür einsetzen, dass an der Hochschule Anhalt Pädagogen für Grund- und Sekundarschulen bis zur zehnten Klasse ausgebildet werden.

Hochschule Anhalt will in Dessau Lehrer ausbilden - Warum es Widerstand dagegen gibt

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau will trotz des bislang geringen Interesses der Landesregierung weiter für eine Lehrerausbildung an der Hochschule Anhalt am Standort Dessau werben. Eine von allen Fraktionen außer der AfD verfasste Beschlussvorlage, die am Mittwoch im Hauptausschuss zur Abstimmung gestellt wird, hat zum Ziel, einen neuen Anlauf für den sogenannten Bildungscampus Dessau zu wagen.