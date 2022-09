„Die Mieter sind faktisch wie eingesperrt“ Sechs Wochen ohne Fahrstuhl - In Dessauer Hochhaus liegen die Nerven blank

Seit sechs Wochen ist der Fahrstuhl in dem Siebengeschosser in der Scheibe Nord in der Hobschgasse in Dessau defekt. Sogar das Müllwegbringen wird so zum Problem.