Hobby-Meteorologe wertet 2022 aus - Dessau knackt den alten Sonnenschein-Rekord

Sonnenuntergang vor den Toren Dessaus in Nähe des Heidekrugs: Soviel Sonnenschein wie 2022 gab es in den Wetteraufzeichnungen der orivaten Wetterstation von Dirk Lindner bisher nicht.

Dessau-Rosslau/MZ - -Was für ein Jahr mit Sonne satt! Wenn Dirk Lindner, der seit Oktober 2006 eine private Wetterstation in Dessau-Süd betreibt, auf seine Aufzeichnungen schaut, dann stellt er fest: So viele Sonnenscheinstunden wie 2022 gab es zuvor noch nie. Exakt registrierte er 2.174 Stunden und 38 Minuten. Normal zu erwarten gewesen wären 1.591 Stunden, so Lindner. Die Dessauer, könnte man meinen, leben also auf der Sonnenseite.