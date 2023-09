Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Auf den Straßen sind DDR-Oldtimer in Form von Trabi, Schwalbe und Wartburg durchaus noch zu sehen. Auf dem Wasser allerdings sind ikonische Gefährte aus „Ost-Zeiten“ selten geworden. Im Dessauer Waldbad können Besucher ab sofort aber mit einem historischen Tretboot, auch Wassertreter genannt, in See stechen.