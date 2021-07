Historische Putztechnik für Fassaden - Arbeiten sollen bis September abgeschlossen sein

Dessau/MZ - Gefühlt seit einer Ewigkeit stehen vor den Häusern auf der östlichen Seite der Zerbster Straße Baugerüste und sind die Fassaden verhüllt.

Die „Ewigkeit“ lässt sich auf zwei Jahre konkretisieren. Im Frühjahr 2019 begann die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) als Eigentümer der Häuser in der Zerbster Straße 12-16 mit der Fassadensanierung der Vorderseite der Gebäude. Deren Fassaden stehen unter Denkmalschutz. Was wiederum die Fassadenarbeiten komplizierter gestaltete. Wie DWG-Chefin Anja Passlack erklärt, beinhalten die Arbeiten das Abtragen des alten und das Aufbringen eines neuen Putzes.

In Abstimmung mit der Denkmalbehörde sei entschieden worden, bei der Sanierung handwerkliche Putze als Baustellenmischung zu verwenden. Jedem Bauabschnitt sei außerdem eine Bestandsaufnahme durch eine Restauratorin vorausgegangen, die Oberfläche und Farbigkeit der Putze wurden eng mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt. „Diese ,historische’ Art zu putzen, reagiert stark auf bestimmte Witterungsverhältnisse. Es darf nicht zu kalt, zu heiß oder zu regnerisch sein“, erklärt Passlack die lange Dauer der Arbeiten. Diese Witterungsabhängigkeit führe nämlich dazu, dass die Bauabläufe und Zeitplanungen nicht genau kalkulierbar sind. Auch musste die Belastung für die Gewerbetreibenden im Rahmen gehalten werden.

Die Fassaden sind denkmalgeschützt. (Foto: Ruttke)

Bei der Fassade für die Zerbster Straße 6 und 8 hatte die DWG auf einen lauen Winter gehofft und das Gebäude im Oktober noch eingerüstet. „Jedoch ließ die Witterung Arbeiten nicht zu.“ Während dieser Phase seien die Gerüstplanen hochgerollt worden, so dass Licht in die Wohnungen und Geschäfte kommen konnte.

Wenn die Witterung mitspielt, so Passlack, können die Zerbster Straße 6 und die Muldstraße 88 im Juli abgerüstet werden. Es folgen dann noch die Arbeiten am Erdgeschoss bis August. „Da im Rahmen der Fassadensanierung umfassende Mängel an den Holzbalken der Erker und an den Balkonen in der Muldstraße zutage getreten sind, prüfen wir zur Zeit die Sanierungsart und den notwendigen Umfang einer weiteren Maßnahme“, blickt Anja Passlack voraus.

Den Abschluss der Fassadensanierung an der Zerbster Straße 18 bis 22 kündigt die DWG-Chefin für September an. Insgesamt ist die Fassadensanierung auf der Ostseite der Zerbster Straße seitens der DWG mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro geplant.