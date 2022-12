Notruf gewählt Hilferufe in der Nacht gehört - 89-Jährige rettet in Dessau hilflose 87-Jährige

Laute Hilferufe hat in der Nacht zum Mittwoch, 28. Dezember, die 89-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Dessau-Nord wahrgenommen.