Hilfe nach Schockdiagnose: Krebsgesellschaft will Betroffenen in Dessau noch besser helfen

Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft hat in Dessau eine Psychosoziale Krebsberatungsstelle eröffnet. Wie sie Menschen helfen will.

Geschäftsführer Sven Weise und die Mitarbeiterinnen Konstanze Thiele und Leonie Kanne (v.l.n.r.) in den neuen Räumen der Psychosozialen Krebsberatungsstelle am Dessauer Schloßplatz 3. Menschen, die hierher zu einem persönlichen Beratungsgespräch kommen, werden mit einem „Knuddel“ überrascht, der mehr als nur ein Seelentröster ist.

Dessau/MZ - Seit vielen Jahren schon gab es eine Außenberatung der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG) in Dessau. Doch nun gibt es in der Doppelstadt nicht mehr nur ein monatliches Gesprächsangebot vor Ort, sondern eine feste Psychosoziale Krebsberatungsstelle. „Das war ein Herzenswunsch“, sagt Sven Weise, Geschäftsführer der SAKG. In Halle gibt es solch eine feste Beratungsstelle seit 20 Jahren, in Magdeburg seit fünf. Und nun in Dessau am Schloßplatz 3.

Zum Jahresanfang schon ist die Beratungsstelle hier eingezogen, „doch alles kann nur Zug um Zug umgesetzt werden“, sagt Weise. Zum einen bremste Corona die Beratungsstelle noch aus, zum anderen musste diese erst her- und eingerichtet und personelle Verstärkung für das Team um Psychologin Leonie Kanne gefunden werden. Insgesamt vier Mitarbeiter sind hier künftig Ansprechpartner und Ratgeber für Krebsbetroffene und Angehörige aus Dessau-Roßlau und der Region.

Die Diagnose Krebs ist eine Schockdiagnose

„Wir wollen die Menschen in Krisensituationen auffangen, sie aufklären. Manchmal reicht schon ein Telefonat. Aber manchmal ist dies erst der persönliche Auftakt für eine Beratung vor Ort in unseren Räumlichkeiten“, sagt Konstanze Thiele aus Halle, die in Dessau die Aufbauarbeit mit begleitet. Und sie weiß, wie auch ihre Kollegin Leonie Kanne, wenn man sich vor Ort treffen kann, „entsteht ein anderes Vertrauensverhältnis“. Daher wurde auch Wert darauf gelegt, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sie eine warme Atmosphäre ausstrahlen, dass die Betroffenen und / oder ihre Angehörigen sich wohl und geborgen fühlen können.

Die Diagnose Krebs ist eine Schockdiagnose. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkrankt in Deutschland fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs. Aber was wird nun, wie geht es weiter, fragen sich Betroffene „Deshalb ist es am besten, sich gleich nach der Schockdiagnose an uns zu wenden“, rät Thiele. Bei einer Grundberatung wird erklärt, was auf die Menschen zukommt, was sie beachten müssen. „Wir geben damit eine Struktur und Sicherheit“, weiß sie aus Erfahrung.

„Nicht jeder braucht unsere Unterstützung, weil er ein Sozialgefüge hat, das ihn auffängt“

Viele Patienten und Familien würden auch nach alternativen Behandlungen für die Krebserkrankung suchen. „Wir vermitteln gegebenenfalls eine Zweitmeinung“, so Thiele, die weiß, dass gerade im Internet viel Absurdes zu finden ist. Weshalb Fragen zu medizinischen Aspekten in Kooperation mit relevanten Fachdiensten und medizinischen Einrichtungen beantwortet werden.

Als Luxus beschreibt sie, dass sie die Menschen sofort auch an eine Psychologin vermitteln kann. Denn auf eine psychologische Beratung warten Betroffene normalerweise Monate. Niemand brauche Angst vor einer Stigmatisierung haben, sagt Kanne. Sie hilft den Menschen beispielsweise, sich auf das Arztgespräch vorzubereiten, erklärt ihnen, welche Fragen wichtig sind. Oder hilft Betroffenen, sich auf Gespräche mit ihrem Arbeitgeber vorzubereiten, wenn es um die Wiedereingliederung nach der Behandlung geht. „Rückkehrer sind umso erfolgreicher, wenn Arbeitgeber und Kollegen Bescheid wissen“, sagt Kanne. Nicht nur der Krebsbetroffene, auch der Arbeitgeber ist eventuell unsicher. Hier Sicherheit zu geben, will sie helfen.

„Nicht jeder braucht unsere Unterstützung, weil er ein Sozialgefüge hat, das ihn auffängt“, erklärt Konstanze Thiele, „doch die Menschen sollen wissen, dass es uns gibt, dass sie mit ihren Fragen und Ängsten zu uns kommen können.“ Sowohl bei der Bewältigung krankheitsbedingter Probleme und Krisen wollen die Beraterinnen helfen, als auch unterstützen bei zu klärenden familiären, sozialen, partnerschaftlichen und beruflichen Aspekten.