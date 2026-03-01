Seit 1990 gibt es in Dessau eine Selbsthilfegruppe „Morbus Bechterew“. Sie ist Anlaufpunkt für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Was diese aus der Selbsthilfe ziehen können und wohin sich Betroffene wenden können.

Jana Dammann (links) und Gudrun Seidig von der Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew aus Dessau. Neue Interessenten, sagen sie, können sich gerne anschließen.

Dessau/MZ. - Gudrun Seidig kann sich noch gut erinnern, wie sie 1990 die erste Selbsthilfegruppe in Dessau gegründet hatte: für Betroffene an Morbus Bechterew. Vier Jahre zuvor hatte sie ihre Diagnose erhalten – „doch man bekam ja keine Infos“, sagt sie.