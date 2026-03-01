Chronische rheumatische Erkrankung Hilfe bei Morbus Bechterew: Wie Dessauer Selbsthilfegruppe Betroffenen seit 35 Jahren beisteht
Seit 1990 gibt es in Dessau eine Selbsthilfegruppe „Morbus Bechterew“. Sie ist Anlaufpunkt für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Was diese aus der Selbsthilfe ziehen können und wohin sich Betroffene wenden können.
01.03.2026, 12:00
Dessau/MZ. - Gudrun Seidig kann sich noch gut erinnern, wie sie 1990 die erste Selbsthilfegruppe in Dessau gegründet hatte: für Betroffene an Morbus Bechterew. Vier Jahre zuvor hatte sie ihre Diagnose erhalten – „doch man bekam ja keine Infos“, sagt sie.