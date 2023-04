Raststätte „Sonn’n’köppe“ Hier kocht der Chef selbst - Uwe Krauße feiert mit seiner Ratsherren GmbH 30. Geburtstag

Vor 30 Jahren gründete Uwe Krauße die Ratsherren GmbH. Zuerst bekochte er die Rathausmitarbeiter, inzwischen 2.500 Schüler und Kita-Kinder der Doppelstadt, in Aken und im Wörlitzer Winkel. Was Krauße noch vorhat. Was sein Wunsch für die Zukunft ist.