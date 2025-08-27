Der Heimatverein Törten hat sich schweren Herzens dazu entschieden, das Pflaumenkuchenfest abzusagen. Wie hohe Sicherheitsanforderungen Fröhlichkeit und Freiwilligkeit die Luft zum Atmen nehmen.

„Hier fehlt das Augenmaß“: Heimatverein Törten sagt Pflaumenkuchenfest wegen zu hohen Sicherheitsanforderungen ab

Nicht glücklich über die unfreiwillige Absage des Pflaumenkuchenfestes, das hinter ihnen auf dem Bürgerplatz hätte stattfinden sollen: die Vorstände des Heimatvereins Törten (v.l.) Angela Wolf, Hannelore Schönfeld, Sabine Köppe und Walter Schaller.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Törten sind wütend und enttäuscht. Als sie auf dem Bürgerplatz stehen, können sie es selbst noch nicht ganz glauben: Nach wochenlangen, intensiven Bemühungen und Diskussionen habe sich der Verein letztendlich dazu gezwungen gesehen, das seit 2005 stattfindende Pflaumenkuchenfest in diesem Jahr abzusagen. Geplant war es für den 6. September.