Dessau-Rosslau/MZ - Dutzende Menschen haben sich am Sonntag um 11 Uhr am Denkmal für die Opfer des Faschismus im Stadtpark versammelt um an die Verbrechen des Holocausts zu erinnern. Die Teilnehmer haben in Form von Redebeiträgen, Liedern und verlesenen Briefen an die Ereignisse vor 77 Jahren in Europa erinnert. Dabei wurden immer wieder Parallelen zur heutigen Zeit gezogen.