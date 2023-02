Dessau/MZ - Wenn das Wasser von der Decke tropft, ein defektes Rohr den Keller unter Wasser gesetzt hat oder die Heizung kalt bleibt, passiert all das meistens abends, am Wochenende oder an Feiertagen. Also außerhalb der Geschäftszeiten der einschlägigen Fachfirmen. Was tun?