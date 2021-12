Heinz Paul Kröber hält als Weihnachtsmann Sprechstunden für Kinder in Roßlau

Er ist in seinem Leben schon in viele Rollen geschlüpft.

Roßlau/MZ - Der Legende nach wohnt der Weihnachtsmann hoch oben im Norden. An den Adventswochenenden macht er in diesem Jahr aber auch Station in Roßlau und hält auf dem Luchplatz immer freitags, von 16 bis 18 Uhr und samstags, von 10 bis 12 Uhr, Sprechstunden für Kinder in seiner Weihnachtshütte ab. Da darf man sich in das Goldene Buch des Weihnachtsmanns eintragen, über Wünsche sprechen und Wunschzettel abgeben.

Für vorgetragene Gedichte und Lieder gibt es kleine Belohnungen aus dem Sack. Und wer als Erwachsener noch ganz fest daran glaubt, dass Santa Claus ihm Glück bringen könnte, kann vor Ort für jeweils einen Euro ein Los erwerben und auf große und kleine gesponserte Geschenke hoffen.

Schon oft neu erfunden

Der Mann mit Rauschebart und rotem Mantel, der zusammen mit seinen zwei Weihnachtsengeln in diesem Advent auf dem Roßlauer Luchplatz anzutreffen ist, heißt bürgerlich Heinz Paul Kröber und ist derzeit in Wittenberg und Roßlau beheimatet. In ein paar Monaten wird er 70 und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon oft neu erfunden und ist schon in verschiedene Rollen geschlüpft.

Geboren in Wörlitz, zog es ihn mit der Familie noch im Kindesalter ins südliche Zentrum von Dessau. Nach dem Schulabschluss folgte eine Lehre bei Abus als Werkzeugmacher und Dreher. Nach der Armeezeit arbeitete er auch noch eine Weile in seinem erlernten Beruf. Doch schnell spürte er, dass es da noch etwas anderes geben musste. Ein Freund empfahl ihm, sich bei der DDR-Handelsmarine zu bewerben. Dort wurde Kröber wegen fehlender Parteimitgliedschaft abgelehnt. Als Hochseefischer konnte er mit Anfang zwanzig aber in See stechen. Bis zum leitenden Offizier hat er sich dort hochgearbeitet, bis er mit der politischen Wende vor dem Aus stand. „Plötzlich wurden wir nicht mehr gebraucht. Also musste ich nach Alternativen suchen“, blickt er zurück.

Eine Lehre zum Speditionskaufmann in Rostock folgte. Das Praktikum absolvierte er mit fast vierzig auf dem Hamburger Fischgroßmarkt. „Da wurde man schon besonders beäugt“, erinnert sich Kröber. Nicht nur wegen des Alters, sondern auch weil der Praktikant durch seine Erfahrung in der Hochseefischerei meist mehr Ahnung als andere hatte. Dort verabschiedete er sich dann bald.

Kröber blieb trotzdem rund 25Jahre in der Hansestadt und ihrer Umgebung hängen. In leitender Stellung bei einem Recyclingunternehmen verlor er seinen Job durch eine Neustrukturierung. Der Sachsen-Anhalter gründete einen Hausmeister- und Dienstleistungsservice, später eine Agentur, die unter anderem Wein und Holz vertrieb. Dann kam noch Kinderbetreuung hinzu. „Ich qualifizierte mich damals zur Tagesmutti“, erzählt Kröber. Früher war er als Mann noch ein Exot im Metier. Heute sind Tagesväter selbstverständlich.

Wie so oft, kam bei ihm das eine zum anderen. Durch die stundenweise Kinderbetreuung war Kröber irgendwann auch als Weihnachtsmann gefragt. Das zog er schon im Norden richtig groß durch, mit Weihnachtshütte, Sprechstunden und als Weihnachtsmann in Haushalten zu Heiligabend. Von Jahr zu Jahr fand er mehr Gefallen daran. „Da spielte das Geld nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger waren die Momente und Geschichten, die man mitnahm“, erzählt Kröber. Wenn Kinder sich extra mit einem Gedicht, Instrumentalstück oder einem Lied auf die Begegnung mit ihm vorbereiteten, dann waren das für ihn magische Momente.

Doch 2014 streikte plötzlich sein Körper, Diagnose Krebs. Zwei Jahre lang kämpfte er sich zurück ins Leben. 2017, mittlerweile im Rentenalter und geschieden, entschloss sich Kröber zum Umzug in die alte Heimat. Die Füße stillhalten, wollte und konnte er hier auch nicht. Mit der Roßlauerin Beate Anhalt verbindet ihn eine große Freundschaft und mehrere Projekte. In der Berliner Straße 25 entstehen derzeit zu einer bereits existierenden Ferienwohnung noch zwei weitere im maritimen Look. Der Innenhof und Garten werden zur Erlebnisfläche für kleine Veranstaltungen umgewandelt. Erste Hofflohmärkte fanden statt.

Mit der Weihnachtshütte auf dem Luchplatz will Kröber nach langer Zeit wieder an seine Weihnachtstraditionen anknüpfen und auch zu Heiligabend schlüpft er bei Bedarf ins Kostüm (Tel. 0173/2114892) und bringt gegen Entgelt Geschenke ins Haus.