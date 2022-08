Nach Premiere im Jahr 2022 Heimatmarkt in Dessau steht vor neuer Auflage - Umtopfaktion für guten Zweck geplant

Die Deutsche Marktgilde bittet in Dessau wieder zum Heimatmarkt. Zimmerpflanzen kommen dabei gegen eine Spende in neue Erde. Der Erlös soll dem SOS Kinderdorf in Plötzkau zugute kommen.