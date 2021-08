Heidefest muss erneut ausfallen: Heimatverein Kochstedt setzt auf kleine Formate

Kochstedt/MZ - Irina Herrmann hat unfreiwillig einen Rekord aufgestellt. Sie trägt seit 2019 den Titel Heidekönigin von Kochstedt. Normalerweise wird in jedem August auf dem Heidefest eine neue Königin gewählt. Doch laut Aussage des Heimatvereins „Zuhause in Kochstedt“ gibt es im Moment keine Gelegenheit, die Wahl feierlich zu vollziehen. Herrmann muss weiter amtieren.

Die Corona-Pandemie ist zum zweiten Mal in Folge der Grund, weshalb das Kochstedter Traditionsfest, das seit 2006 ununterbrochen in jedem Jahr gefeiert wurde, zum zweiten Mal ausfallen wird. Die Bestimmungen des Landes sahen bis vergangenen Sonntag vor, lediglich 200 Menschen auf dem Festplatz zuzulassen. Unter diesen Bedingungen standen Aufwand und Nutzen der Festvorbereitungen in keinem Verhältnis. „Wir hätten uns gewünscht, die Regierung hätte mit Blick auf Sommerfeste im Land eher reagiert als jetzt“, sagte Kochstedts Heimatvereinsvorsitzender Matthias Beiersdorfer. Erst am Montag dieser Woche hatte das Land neue Regelungen erlassen. Zu spät für Kochstedt.

Mehrere kleine Veranstaltungen in den kommenden Wochen geplant

Solange die Pandemie das gesellschaftliche Leben bestimmt, will sich der Heimatverein auf kleine Veranstaltungsformate konzentrieren. So geht es bereits an diesem Wochenende mit Rad und Hut rund um den Kühnauer See zum dortigen Weinbergfest. Rund 26 Kilometer können geradelt werden (Abfahrt 10 Uhr ab Grüner Baum).

Ende September lädt der Ver zum ersten Mal zu einer Kinderkleiderbörse in und um das Vereinshaus in der Königendorfer Straße ein. Dort können junge Eltern am 25. September Kinderkleidung oder Spielzeug kaufen und tauschen. 20 Stände will der Verein zulassen. Die Hälfte ist bereits vergeben, ist der Heimatvereinsvorsitzende optimistisch, dass die Börse gut angenommen werden wird.

Auch zwischen der Ausfahrt und der Börse ist noch ein Termin anvisiert. Allerdings sind dazu Hacke, Harke und Handschuhe gefragt. Denn es geht zur alten Landmarke Franzoseneiche. Auf dem Areal, wo der Sage nach napoleonische Truppen einen Schatz vergraben haben, wurde 2006 eine neue Eiche gesetzt. Die soll und muss in jedem Jahr gepflegt werden.