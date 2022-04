Haustür eingeschlagen, Mieter bedroht - Spezialkräfte überwältigen 26-Jährigen in Dessau

Dessau/MZ - Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben am Sonntagabend in Dessau einen 26-jährigen Mann überwältigt, der zuvor Bewohner eines Mehrfamilienhauses bedroht hatte. Der Mann wurde noch am Abend zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Anwohner in der Wiener Straße hatten am Sonntag gegen 19.45 Uhr die Polizei alarmiert. Kurz zuvor hatte der 26-Jährige die Eingangstür des Mehrfamilienhauses mit einem „Schlagwerkzeug“ eingeschlagen. Womit genau, dazu machte die Polizei auf MZ-Nachfrage keine Angaben. Nur ein Baseballschläger wurde ausgeschlossen. Nach dem Eindringen in den Hausflur soll der Mann zwei Hausbewohner mit dem „Schlagwerkzeug“ bedroht haben und anschließend in seiner Wohnung verschwunden sein. Eine weitere Hausbewohnerin erlitt durch den Zwischenfall einen Schock.

Alle Kontaktversuche der eingetroffenen Polizei zu dem Mann blieben ohne Erfolg. Die Beamten forderten Spezialkräfte zur Verstärkung an. Als der 26-Jährige später seine Wohnungstür selbstständig öffnete, wurde er überwältigt. In der Wohnung wurde das Tatmittel gefunden und sichergestellt. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet.

Der 26-Jährige soll nach Angaben der Polizei inzwischen nicht mehr in Behandlung sein. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung dauern allerdings an.