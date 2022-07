Hausfriedensbruch in Roßlau - 35-Jähriger weigert sich, Wohnung zu verlassen

Weil ein Mann in der Nacht zum Sonntag in Roßlau nicht gehen wollte, kam die Polizei. Das Problem war: Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

Rosslau/MZ - Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Dessau-Roßlauer Polizei am Wochenende: Weil sich ein 35-jähriger Mann in Roßlau in der Nacht zum Sonntag weigerte zu gehen und sich damit unberechtigt in einer Wohnung aufgehalten hatte, waren die Beamten gerufen worden. Vor Ort konnte der Beschuldigte dann schlafend im Bett angetroffen werden.

Bei der Überprüfung des Mannes wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Der Dessauer wurde geweckt. Da er die haftbefreiende offene Summe nicht bezahlen konnte, wurde der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt nach Halle gebracht, wo er nicht nur den Rest der Nacht verbrachte, sondern auch die nächsten Nächte verbringen wird. Zudem wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.