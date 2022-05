„Haus der Offiziere“ in Roßlau: Wo erst die Wehrmacht und dann Sowjets ein- und ausgingen

Roßlau/MZ - Am Dienstag ist am Amtsgericht das ehemalige Offizierskasino von Roßlau versteigert worden. Das imposante Gebäude hat eine bewegte Geschichte. Vor zwei Jahren hatte die MZ die Möglichkeit, mit einem Kenner der Immobilie einen Blick hinein zu werfen. Ein Spaziergang in eine andere Welt...

Ein Podest steht noch da. Es sind noch Teile einer holzverkleideten Kulisse erkennbar. Von einem Vorhang zeichnen sich nur noch einige Stofffetzen ab. War das hier früher einmal ein Theater? Das Parkett ist noch gut erhalten. An manchen Stellen ist es etwas marode, auch einzelne Brandlöcher sind zu finden. Hohe Fenster lassen Licht in den langgezogenen Raum. „Früher war das hier ein Kinosaal“, erzählt Detlef Güth vom Militärhistorischen Museum Anhalt. Er steht mitten im Herzstück, im ersten Obergeschoss, des Gebäudes in der Roßlauer Finanzrat-Albert-Straße.

Wenn ein Haus lange leer steht, passiert so etwas.... (Foto: Thomas Ruttke)

Das ehemalige Lehrstabsgebäude der Wehrmacht und spätere „Haus der Offiziere“ unter sowjetischer Ägide ist ein Überbleibsel des Garnisonsstandortes Roßlau, der Tradition hat. Pioniere wurden hier für ihren Einsatz ausgebildet. „Soldaten für den Nahkampf, Sturmpioniere, Soldaten für den Bunker “, sagt Güth.

Nutzung des Hauses vor dem Zweiten Weltkrieg

Der Kenner der Roßlauer Militärgeschichte, Rainer Augustin, ergänzt die Nutzung des Hauses vor dem Zweiten Weltkrieg: In der Pionierschule II von Roßlau lernten die angehenden Fähnriche und Oberfähnriche auch Pontonbrückenbau, wie man Sprengungen durchführt oder wie man ein Motorboot bedient.

Laut Güth konnten die Lehrgänge in Roßlau zwei Wochen bis drei Monate dauern. Ein Übungsgelände wurde damals unten am Hafen errichtet.

Blick in einen Schulungsraum der damaligen Pionierschule 2 Roßlau. (Foto: Augustin)

Von außen ist kaum noch erkennbar, welche Szenen sich hier einmal abgespielt haben müssen. Ein Schulgebäude lässt sich hier heute nur noch vermuten. Der offizielle Eingang ist zugemauert und vor Fremden sicher. Alles ringsherum ist zugewachsen. Nicht ohne Grund bezeichnet Detlef Güth das leerstehende Gebäude als einen „Schandfleck“ im Gebiet. Es steht direkt neben den Gebäuden des Technischen Rathauses, die ebenfalls aus der Zeit der 1930er Jahre stammen und Teil dieser Kaserne waren.

„Wegen herannahenden Fronten aus Ost und West wurde die Schule noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges im April 1945 nach Oberbayern verlegt“

Im Gebäude ist noch früheres Leben erkennbar: Große Räume, lange Gänge zeichnen das Bild einer alten Schule. 1938 zog damals die „Pionierschule II“ nach Roßlau. Knapp vier Jahre später, am 1. Oktober 1942 wurde daraus dann offiziell die „Pionierschule Dessau-Roßlau“.

„Wegen herannahenden Fronten aus Ost und West wurde die Schule noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges im April 1945 nach Oberbayern verlegt“ erklärt Güth. Das Gelände am Standort Roßlau wurde kurz darauf von der „Roten Armee“ und später von den sowjetischen Streitkräften übernommen, die bis zum 6. Februar 1991 blieben.

So sah der Saal des Gebäudes in den 1930 er Jahren aus. (Foto: Augustin)

Die Sowjetarmee nutzte in der nachstehenden Zeit das Gebäude als Teil der Kaserne

Die Sowjetarmee nutzte in der nachstehenden Zeit das Gebäude als Teil der Kaserne. Die Schulungsräume dienten für Versammlungen oder zu Traditionskabinetten. Übrig geblieben sind davon heute nur noch die alten Podeste, einzelne große Bilder an den Wänden. Als im Dezember 1990 der der letzte Panzer dann die Garnison verließ, soll das Haus besenrein hinterlassen worden sein, so wird in Roßlau erzählt .

1994 erwarb das Haus Prinz Frédéric von Anhalt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Er hatte einige Pläne, doch das Gebäude blieb seitdem ungenutzt. Stattdessen wurde es laut Güth über die Jahre zu einem Domizil für Obdachlose, Jugendliche und Abenteuerlustige.

Auf gehts ins nächste Stockwerk. Die Treppenanlage ist gut erhalten. (Foto: Ruttke)

Detlef Güth führt weiter durchs Gebäude. Doch wir sind offenbar nicht die einzigen. Von weiten sind Stimmen zu hören, sehen können wir niemanden. Lange Treppen mit einem guterhaltenem Geländer führen nach oben. Angekommen im ersten Stockwerk springen die zahlreichen Graffiti gleich ins Auge. Die Wände sind voll damit - nicht wahllose Beschmutzungen, sondern Kunstwerke. „Jugendliche nutzen die leeren Räume, sie kommen oft her“, berichtet Güth. Dass dieser Ort mittlerweile zu einem Freizeittreff geworden ist, ist deutlich erkennbar. In einem großen, lichtdurchfluteten Raum wurde sogar eine Skaterbahn mit Rampen errichtet.

Weniger schön offenbart sich auf der anderen Seite in zahlreichen Räumen auch Vandalismus

Weniger schön offenbart sich auf der anderen Seite in zahlreichen Räumen auch Vandalismus. Glasflaschen sind achtlos in die Ecke geworfen worden. Das Parkett wurde mutwillig beschädigt. Detlef Güth führt in einen weiteren Raum. Die frühere Bibliothek. Heute sieht man davon nicht mehr viel. Ein leerer Raum aus Beton mit Graffiti an den Wänden.

Blick in einen Flurbereich: Sieht vielleicht schlimmer aus als es ist. (Foto: Thomas Ruttke)

Zu Bestaunen gibt es hier aber einen ganz besonderen Raum. Den Kinosaal. Dieser wird trotz Leerstands noch genutzt. „Hier wurden schon so einige Musikvideos gedreht“, so Güth. Aber auch Fotografen kommen oft hier her. Unsere vorhin gehörten Stimmen zeigen in diesem Raum ihr Gesicht - drei Personen, die auf Erkundungstour gehen.

Ist das Kasino noch zu retten, wenn es inzwischen einen neuen Eigentümer gibt? Einer, der es wissen muss, ist Dessau-Roßlaus Bauordnungsamtsleiter Christian Meister. Auch wenn kein Fenster mehr Glas hat, das stellenweise ziemlich marode ist, hat Christian Meister kaum Bedenken. Die Decken sind aus Stahlbeton, sagt er und schätzt ein, dass da noch etwas zu machen ist.