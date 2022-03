Hauptbahnhof Dessau: 38-Jähriger schlägt Bahnmitarbeiter und wirft ihm Glasflasche ins Gesicht

Der Hauptbahnhof in Dessau

Dessau/MZ - Ein Bahn-Mitarbeiter ist am Wochenende von einem Fahrgast geschlagen und mit einer Flasche beworfen worden. Das hat die Bundespolizei in Pirna mitgeteilt.

Der Zug hatte am Samstagabend seinen Endhalt in Dessau erreicht. Der 58-jährige Bahn-Mitarbeiter forderte den 38-jährigen Deutschen auf, den Zug zu verlassen. Dieser wehrte sich und wollte auf seinem Platz bleiben. Anschließend schlug er dem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als dieser versuchte zu fliehen, warf ihm der 38-Jährige noch eine Glasflasche ebenfalls in Richtung Gesicht.

Erst die hinzugerufene Polizei konnte den aggressiven Fahrgast schließlich stoppen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.