Dessau. - Das nennt selbst die Polizei "fürsorglich": Ein Chef hat für seinen Angestellten die Geldstrafe bezahlt und den Mann so vor einer Haftstrafe bewahrt. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige am Samstag am Hauptbahnhof Dessau von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird, weil er eine Geldstrafe noch nicht vollständig beglichen hat.

Laut den Angaben hatte das Amtsgericht Geislingen an der Steige den 48-Jährigen im Juli 2021 wegen Beihilfe zum Betrug zu einer Geldstrafe von 2025 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 135 Tagen verurteilt. Den Großteil der Strafe hatte der Mann zwar inzwischen beglichen, doch ein kleiner Restbetrag war nicht rechtzeitig gezahlt worden. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl erlassen.

Als die Bundespolizisten den Mann nun festnahmen, rief er seinen Chef an: Der Arbeitgeber erschien laut Polizei wenig später auf der Dienststelle und bezahlte die offene Geldstrafe von 105 Euro sowie die Verfahrenskosten in Summe von 1911,36 Euro für seinen Angestellten. Beide konnten das Revier daraufhin verlassen.