Seit 25 Jahren gehört das Georgenzentrum zum Dessauer Stadtbild. Am Bau beteiligte Personen erinnern sich auch an Höhen und Tiefen und an ein Happy End, das zum Bau des Hauses führte

Dessau/MZ - Ein bisschen geriet Hans-Justus Strümpfel am Palmsonntag im großen Veranstaltungssaal des Gemeinde- und Diakoniezentrums St. Georg ins Schwärmen, als er erzählte, wie das damals in den 1990er Jahren so war, mit der zunächst scheinbar aussichtslosen Situation und dem Happy End, was dann doch noch folgte. Die Geschichte des Gemeinde- und Diakoniezentrums St. Georg ist eine voller Höhen und Tiefen.