Hanseatin auf dem Thron - Kochstedt hat wieder eine Heidekönigin

Julia Wirsing ist die neue Heidekönigin. Worauf sich die gebürtige Bremerin am meisten freut und wer sich in Zukunft auch um den Titel bewerben kann.

Am Sonntag verteilte die neu gekürte Heidekönigin Julia Wirsing im Kochstedter Festzelt Freibier.

Kochstedt/MZ - Da geht man nichts ahnend mit ein paar Freunden aus, um einen schönen Abend zu verbringen und hat am Ende des Tages einen neuen Titel. So ist es Julia Wirsing am Wochenende ergangen. Die 30-Jährige ist die neue und damit 13. Kochstedter Heidekönigin.