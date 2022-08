Handwerk und Industrie in Dessau ächzen unter Gaspreisen - Start der Umlage unklar

Dessau-Rosslau/MZ - Bei der Wirtschaft in Dessau-Roßlau steigen Frust und Verunsicherung wegen der hohen Energiepreise und dem Hin- und Her beim Thema Gasumlage. Zwar wurde deren Höhe mit 2,419 Cent pro Kilowattstunde konkret benannt, offene Fragen, ob und in welche Höhe darauf noch Mehrwertsteuern zu zahlen sind, führen aber zu Frust in Handwerk und Industrie. Erste Unternehmen, wie die Bäckerei Schieke, geben auf.