Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Als er im September 1963 seinen Meister als Tischler in der Tasche hatte, konnte Wolfgang Körting sich kaum vorstellen, wie es ist, 60 Jahre später den Diamantenen Meisterbrief in den Händen zu halten. Jetzt, mit 82 Jahren ist das, was damals noch weit in der Zukunft liegen sollte, Realität. Neben dem Goldenen Meisterbrief für das 50-jährige Jubiläum hängt nun auch der Diamantene Meisterbrief an der Wand in seinem Büro in der Tischlerei Körting.