Frank Wedler (alias „Hardy“) aus Roßlau will zurück zu den Rock-Wurzeln und bringt mit „Halt“ die erste Auskopplung für neues Album auf den Markt. Was er 2023 noch alles vorhat.

Rosslau/MZ - In Dessau, Roßlau und in der Region gilt der Sänger seit langem schon als der „ewige Barde“. Solo mit „Klampfe“ oder mit befreundeten Musikern in einer Band - Frank Wedler musiziert fast seitdem er laufen kann. In der Öffentlichkeit unter wechselnden Namen und quer durch die Genres vom Liedermacher, zum Rock- oder Popmusiker: Frank Wedler, 1965 in Roßlau geboren und in Coswig aufgewachsen, schien immer schon da gewesen zu sein, eben omnipräsent.