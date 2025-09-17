Das Dessauer Handballtalent Renars Uscins hat seiner Mutter Aija einen sehnlichen Wunsch erfüllt und ihr ein Café geschenkt. Seine Rückennummern 10 und 23 sollen bei dem Projekt Glück bringen.

Dessau. - Handball-Nationalspieler und Junioren-Welthandballer Renars Uscins (23) hat seiner Mutter Aija einen sehnlichen Wunsch erfüllt: Er hat ihr ein Café geschenkt.

"Ein Café zu betreiben, war der Traum meiner Mutter. Ich habe ihr die Voraussetzungen geschaffen, damit sie das machen kann. Meine Trikotnummern von Klub und Nationalmannschaft sollen Glück bringen", zitiert die "Bild" Uscins.

Rückennummern von Handballer Renars Uscins als Name fürs Café

Gemeint ist damit der Name des Cafés "10/23". Dieser vereint Renars Uscins Rückennummer 10 beim TSV Hannover-Burgdorf und die Nummer 23, die er beim Deutschen Handballbund (DHB) trägt.

Das Café, das seine Mutter betreibt, soll im Oktober in Dessau eröffnet werden. Und auch Uscins' Vater Armand, ehemaliger Handball-Nationalspieler Lettlands, wird darin tätig sein.

"Papa wird sich um die handwerklichen Aufgaben kümmern", so der Handballer gegenüber der Bild.

Renars Uscins zum U23-Welthandballer des Jahres 2024 gewählt

Renars Uscins, 2002 in Lettland geboren, wuchs seit 2005 in Deutschland auf. Zunächst spielte er im Dessauer Vorort Kühnau Handball. Später wechselte er nach Magdeburg an eine Sportschule und spielte mit den SC Magdeburg Youngsters in der dritten Liga.

Zum TSV Hannover-Burgdorf wechselte er zur Saison 2022/23. Diesen Vertrag verlängerte er im Mai 2023 vorzeitig bis 2025.

Im Februar 2025 wurde Uščins als Deutschlands Handballer des Jahres 2024 ausgezeichnet. Im März 2025 wurde er nach einer von der Internationalen Handballföderation organisierten Wahl zum U23-Welthandballer des Jahres 2024 gewählt.