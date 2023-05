Anhaltisches Theater Dessau „Hamlet“ fährt zum Theatertreffen nach Berlin - Dessauer können Stück ein letztes Mal sehen

Shakespeares Klassiker spielt in Dessau an einer riesigen, 60 Meter langen Tafel. Regisseur Philipp Preuss nennt sie Tafel der Macht. Was sagt Theaterintendant Johannes Weigand über die Einladung nach Berlin?