Halbes Jahr nach gewalttätiger Tat in Dessau - Polizei sucht mit Phantombild nach Verdächtigem

So soll der Tatverdächtige aussehen.

Dessau/MZ - Sechs Monate nach einem gewalttätigen räuberischen Diebstahl in der Radegaster Straße in Dessau hat die Polizei ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet um Hinweise zu dessen Identität.

Der Mann hatte am 13. Januar versucht, aus einem in der Radegaster Straße geparkten VW eine graue Tasche zu stehlen. Die 31-jährige Besitzerin hatte beobachtet, wie der Mann die hintere Scheibe des Autos einschlug und nach der Tasche griff. Die Frau lief zu dem Täter, der auf einem Damenrad flüchten wollte. Sie versuchte, die Tasche zu greifen und bekam einen Henkel zu fassen. Beim Versuch, dem Mann die Tasche zu entreißen, wurde sie vom Täter gestoßen und stürzte. Der Mann ließ die Tasche los und flüchtete in Richtung Tornauer Straße. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Täter im Umfeld nicht mehr feststellen.

Die Frau hatte sich bei dem Sturz Verletzungen an den Händen und den Schultern zugezogen. Eine medizinische Versorgung hatte die Frau vor Ort abgelehnt.

Bisherige Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt. Nun ruhen Hoffnungen auf dem Phantombild.

Der Tatverdächtige war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte südländisches Aussehen. Er war 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er hatte damals einen Stoffjacke mit grau-brauner Kapuze getragen, eine graue Hose und dunkle Turnschuhe. Das Damenfahrrad war ein älteres, graues Modell.

Hinweise können unter der Telefonnummer (0340) 25030 oder per E-Mail an prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de beim Polizeirevier Dessau-Roßlau gegeben werden.