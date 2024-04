In einem Prozess gegen einen Dessauer, der Autos zerkratzt und in den Lack teils Hakenkreuze geritzt haben soll, hat der Verteidiger ein Beweisverwertungsverbot beantragt.

Hakenkreuze in Dessauer Autos geritzt - Führen Pannen bei der Polizei zu Freispruch am Landgericht?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - In einem Prozess gegen einen Dessauer, der Autos zerkratzt und in den Lack teils Hakenkreuze geritzt haben soll, hat der Verteidiger jetzt ein Beweisverwertungsverbot beantragt. So etwas geschieht relativ selten. Im konkreten Fall hatte aber auch schon das Amtsgericht in Dessau den Angeklagten freigesprochen und das mit den Ermittlungsmethoden der Polizei begründet. Der Prozess hatte Ende März begonnen.