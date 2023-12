Besonderes Geschenk Hagen Lichey sorgt für mehr Grün - Kochstedter spendiert seinem Ort drei Bäume

Kurz vor Weihnachten hat der Inhaber einer Gartenbaufirma in seinem Heimatort drei Bäume gepflanzt. In den kommenden Jahren will sich Hagen Lichey um die Bewässerung kümmern.