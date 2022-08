Güterzug überrollt Kinderwagen auf Bahnstrecke zwischen Wittenberg und Dessau

Der braune Buggy wurde am Mittwoch gegen 3.15 Uhr zwischen Wittenberg und Dessau überrollt. Die Strecke musste eine Stunde gesperrt werden. Dabei kam es bei neun Güterzügen zu 405 Minuten Verspätung.

Dessau/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Kinderwagen auf die Gleise der Bahnstrecke von Dessau nach Wittenberg gelegt. Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 3.15 Uhr am Bahnstreckpunkt Coswig. Ein Güterzug kollidierte mit dem glücklicherweise leeren braunen Buggy.