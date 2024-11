Dessau/MZ. - Gute Nachrichten für Autofahrer auf der A9: Ab Montag, 25. November, wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Köselitz wieder auf jeder Richtungsfahrbahn separat geführt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt.

Voraussichtlich bis zum 16. Dezember bleibt es bei jeweils zwei Fahrstreifen für die Fahrtrichtungen München und Berlin. Grund dafür sind noch verbleibende Arbeiten der Baumaßnahme.

Arbeiten an der A9 bei Dessau hatten im April dieses Jahres begonnen

Die hatte im April begonnen: Auf einer Länge von 10,3 Kilometern wurde seither die Richtungsfahrbahn München erneuert. Die Gesamtkosten des Projekts waren mit 45,4 Millionen Euro veranschlagt worden. Ob diese Summe eingehalten werden konnte, dazu wurden keine Angaben gemacht. Der Verkehr wurde in den vergangenen Monaten komplett auf der Richtungsfahrbahn Berlin geführt. Mit Folgen: Zuletzt musste die A9 mehrfach in der Nacht gesperrt werden, um Schäden auszubessern.

Rund um die A9 gibt es aber weiter Arbeiten. Am Montag 25. November, wird von 9 bis 16 Uhr in Fahrtrichtung München und am Dienstag, 26. November, von 8 bis 16 Uhr in Fahrtrichtung Berlin der Rastplatz „Mosigkauer Heide“ gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes Vermessungsarbeiten.