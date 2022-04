Gute Chancen in Anhalt: Handwerk, Gewerbe und Industrie auf Azubi-Suche

Arbeitsagentur, Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer werben darum, dass junge Leute ihre Ausbildung in der Region machen. Bei der Arbeitsagentur sind derzeit doppelt so viele Stellen wie Bewerber registriert.

Agenturchefin Birgit Ruhland (r.), Jens Schumann (Handwerkkammer Halle ) und Björn Bosse (IHK Halle-Dessau, l. ) werben für die duale Ausbildung. Junge Leute haben in der Region viele Möglichkeiten, einen Beruf zu lernen.

Dessau-Roßlau/MZ - Mit dem Azubi-Speeddating im Videochat oder dem Vorstellen von Berufen durch Auszubildende bei Instagram gehen die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer Halle neue Wege, um Berufsnachwuchs zu finden. Junge Leute werden da abgeholt, wo sie viel Zeit verbringen - im Internet, am Smartphone und am Computer. Doch was wollen die jungen Leute nach der Schule machen? Welchen Beruf erlenen? Immerhin gibt es 345 Ausbildungsberufe - und nicht nur den Kfz-Mechatroniker oder die Bürokauffrau.