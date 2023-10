Vor dem Dessauer Landgericht ist der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder aus Dessau fortgesetzt worden. Dem Mann wird vorgeworfen, sich über Jahre mehr als 700 Mal an zmindestens zwei Kindern vergangen zu haben.

DESSAU/MZ. - Der des vielfachen Missbrauchs eines Mädchens und eines Jungen angeklagte Dessauer Hartmut R. ist pädophil und sollte im Falle einer Verurteilung in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Zu diesem Schluss kommt der Gerichtspsychiater Bernd Langer in einem Gutachten, das er am gestrigen Verhandlungstag vorgetragen hat. Langer stützt sich bei seiner Einschätzung auf die Verfahrensakten und drei Gespräche mit dem 60-Jährigen. Er attestierte R. zudem eine Intelligenzminderung.