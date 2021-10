Grünes Licht für Sonnenstrom - In Kochstedt sollen Photovoltaikanlagen entstehen

Kochstedt/MZ - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Kochstedt haben in ihrer Oktober-Sitzung einstimmig den Weg für eine Freiflächenphotovoltaikanlage am westlichen Kochstedter Ortseingang freigemacht. Errichte wird diese aber vorerst noch nicht. Denn es stehen im Oktober noch weitere Entscheidungen dazu im Bauausschuss und im Stadtrat aus.

Wird der Planentwurf in den Gremien ebenfalls positiv beschieden, wird er inklusive aller angefertigten Gutachten für rund 30 Tage öffentlich ausgelegt. Mögliche Stellungnahmen werden dann abgewogen und fließen gegebenenfalls in den finalen Bebauungsplan ein. Ein Bernburger Investor möchte auf dem Gelände einer ehemaligen Bauschuttrecyclinganlage in der Lichtenauer Straße 70 in Kochstedt Solarmodule aufstellen.

Auf der rund 15.600 Quadratmeter großen Fläche kann nach derzeitigen Einschätzungen Strom aus Sonnenkraft für rund 300 Haushalte - bei einem zugrundeliegenden Jahresverbrauch von jeweils rund 2.500 Kilowattstunden - erzeugt werden.

Der Investor betont, damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutzkonzept der Stadt Dessau-Roßlau zu leisten. Das geräuschlose Durchwinken des Planentwurfs für die Anlage durch den Kochstedter Ortschaftsrat hat verschiedene Gründe: Die Freiflächenphotovoltaikanlage wird in Nachbarschaft zu landwirtschaftlichen Flächen und zu Gewerbebetrieben am Ortsrand von Kochstedt aufgestellt und beeinträchtigt damit nicht die Lebensqualität in den Wohnsiedlungen des Ortes. Zudem werden keine zusätzlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen oder zusätzliche Gewerbeflächen zur Aufstellung der Anlage benötigt.

In der Nähe der geplanten Anlage befindet sich die Trafostation „Siedlung Zoberberg“. Dort kann die erzeugte Sonnenenergie in das Netz der Dessauer Stadtwerke recht unkompliziert eingespeist werden, hieß es zur Sitzung im Ortschaftsrat.