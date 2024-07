Medizin in Sachsen-Anhalt Grünes Licht für großen Neubau am Klinikum Dessau: Kabinett stellt fast 30 Millionen Euro bereit

Das Kabinett in Magdeburg hat für die Bereitstellung von bis zu 29,98 Millionen Euro für die Errichtung eines Instituts- und Lehrgebäudes am Städtischen Klinikum Dessau grünes Licht gegeben. Was genau entstehen soll.