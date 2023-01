Mangelnde Diskussionskultur Grüner Kreisverband Dessau-Roßlau wehrt sich gegen Vorwürfe von Ortschaftsrätin

Mandy Münch, die für Bündnis 90/Die Grünen im Ortschaftsrat Roßlau sitzt, hat die Klimaproteste in Lützerath verteidigt und die Grünen stark kritisiert - auch in Bezug auf weitere Themen. Nun wehrt sich der Kreisverband und spricht von „unbewiesenen Behauptungen in den Medien“.