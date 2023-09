Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Der Beginn des Neubaus der Turnhalle für das Walter-Gropius-Gymnasium an der Damaschkestraße ist bereits gut zu erkennen. In Zusammenhang mit den vorbereitenden Maßnahmen steht eine Wasserhaltung, also Trockenlegung der Baugrube an, so eine Sprecherin der Stadt Dessau-Roßlau. Damit soll vor Ort der Grundwasserspiegel gesenkt werden, um die Tief- und Rohbauarbeiten, wie Gießen einer Bodenplatte, zu ermöglichen.