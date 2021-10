Größter Vermieter in Dessau: Thomas Florian wechselt als Geschäftsführer von der Neubi zur DWG

Thomas Florian arbeitet derzeit noch in Bitterfeld - wagt nun aber den Wechsel nach Dessau-Roßlau. Wie es dazu kam und was seine Vorgängerin Anja Passlack in Zukunft machen wird.

Dessau-Roßlau - Die Nachfolge auf dem Chefposten der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) ist gesichert. Auf die langjährige Geschäftsführerin Anja Passlack, die zum Jahresende auf eigenen Wunsch ihren Hut nimmt, folgt nach MZ-Informationen Thomas Florian.

Der 41-Jährige ist aktueller Geschäftsführer der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi), arbeitet also bereits auf einer gleichwertigen Position und bringt entsprechende Erfahrungen mit. Der Dessauer Haupt- und Personalausschuss hatte dem Oberbürgermeister Anfang September in nicht-öffentlicher Sitzung empfohlen, Florian zu bestellen, nachdem dieser sich dem Ausschuss präsentiert hatte.

Florian wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu einem Wechsel nach Dessau-Roßlau äußern. Wie jedoch in Bitterfeld-Wolfen in dieser Woche schon bekannt geworden ist, hatte er den Neubi-Aufsichtsrat am Dienstag über seinen Weggang informiert. Das bestätigte Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) gegenüber der MZ. Auch die DWG bestätigte Florians Wechsel nach Dessau schließlich am Donnerstagabend per Pressemitteilung und reagierte damit auf die MZ-Recherchen in Dessau und Bitterfeld.

Zu den Gründen für seine Kündigung bei der Neubi hatte Florian schon zuvor erklärt: „Es gab ein Angebot einer kommunalen Gesellschaft in einer anderen Stadt.“ Diese liege näher an seinem Wohnumfeld als Bitterfeld. Er habe mit der Entscheidung lange gerungen. „Doch ich sehe darin eine einmalige Wechselchance.“ Er betonte aber, dass der Wechsel nichts mit Problemen in Bitterfeld zu tun habe. „Ich habe ein gutes Verhältnis zum Aufsichtsrat. Wir haben gut zusammengearbeitet und werden das auch in der verbleibenden Zeit tun.“ Ohne besagtes Angebot - aus Dessau-Roßlau - wäre er auf jeden Fall bei der Neubi geblieben. Schließlich habe er in seine Arbeit in Bitterfeld-Wolfen viel Herzblut gesteckt.

Bei der Neubi hatte Thomas Florian den Chefsessel noch nicht lange inne, erst im Januar 2020 hatte er dort den Job an der Spitze übernommen. Davor war er fünf Jahre als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Coswig (Anhalt) tätig. Florian ist ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr. Später schloss er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur für Bauwesen ab. Der gebürtige Wittenberger ist verheiratet, hat einen zwölfjährigen Sohn und lebt in Oranienbaum-Wörlitz.

Als Karrieresprung lässt sich der erneute Wechsel auf jeden Fall bezeichnen. Mit derzeit 8.255 Wohnungen und 209 Gewerbeeinheiten in 251 Häusern sowie 69 Mitarbeitern ist die Dessauer Gesellschaft deutlich größer als die Neubi. Letztere hat 3.273 Wohnungen und 83 Gewerbeeinheiten in 202 Häusern im eigenen Bestand. 2020 erwirtschaftete die DWG nach Angaben des Aufsichtsrates einen Gewinn von 4,3 Millionen Euro. Allerdings tritt der neue Geschäftsführer kein leichtes Erbe an. Die DWG kämpft vielerorts mit Leerstand und gestiegenen Baupreisen bei aktuellen Sanierungsprojekten.

Florian wird die Geschäfte der DWG nach MZ-Informationen nicht unmittelbar zum 1. Januar 2022 übernehmen. Wie er auf Nachfrage ankündigte, werde er seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger bei der Neubi noch einarbeiten. Zuvor muss seine Stelle allerdings erst einmal ausgeschrieben werden. Bitterfeld-Wolfens OB Schenk rechnet mit einer Neubesetzung Ende 2021/Anfang 2022. Demnach würde Florian seine neue Stelle in Dessau erst im Frühjahr 2022 antreten können, genauer gesagt: Am 1. April, wie die DWG am Donnerstagabend bestätigte.

Anja Passlack wird nach ihrem Ausscheiden außerhalb von Sachsen-Anhalt neue Aufgaben im Vorstand eines großen Wohnungsunternehmens übernehmen. Das hatte die Stadt bereits im April dieses Jahres mitgeteilt.

Mit Anja Passlack hatte im Januar 2012 erstmalig in der Geschichte der DWG eine Frau die Gesamtverantwortung für das Unternehmen übernommen. Die gebürtige Herforderin (Nordrhein-Westfalen) und studierte Betriebswirtin war im April 2009 zur DWG nach Dessau gekommen und hatte zunächst deren kaufmännischen Bereich als Prokuristin übernommenen, bevor sie zur Geschäftsführerin bestellt wurde.