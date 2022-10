Info-Veranstaltung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Großkühnau als Flächendenkmal? Einwohner bleiben skeptisch und fühlen sich teilweise gedemütigt

Auf einer Informationsveranstaltung in Großkühnau wurde beleuchtet, was es heißt im Flächendenkmal zu wohnen. Eine solche Ausweisung ist geplant. Nicht alle Kritiker können am Ende überzeugt werden. Wie es nun weiter geht.