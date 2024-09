Die Polizei hatte sich am Donnerstag in beiden Richtungen auf der B184 am Ortsausgang positioniert. Insgesamt erwischten sie acht Autofahrer, die zuvor Drogen konsumiert hatten. Hinzu kamen weitere Ordnungswidrigkeiten.

Auf Höhe des Rosenhofs in Dessau wurde rausgewinkt: Über 350 Autos wurden am Donnerstag kontrolliert.

Dessau/MZ. - Bei einer Großkontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen hat die Polizei am Donnerstag, 26. September, in Dessau fast 300 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten hatten sich in der Albrechtstraße in Höhe Rosenhof positioniert und in beiden Fahrtrichtungen Kontrollen durchgeführt.

An der groß angelegten Verkehrskontrolle nahmen neben Polizeibeamten des Polizeireviers Dessau-Roßlau auch Unterstützungskräfte des Zentralen Einsatzdienstes, des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes, Teilnehmer des Lehrganges „Drogenerkennung im Straßenverkehr“ von der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben sowie besonders geschulte Polizeibeamte aus dem Bundesland Sachsen teil.

Zwischen 15 und 20 Uhr wurden insgesamt acht Fahrzeugführer festgestellt, die unter Wirkung von berauschenden Mitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Eine Frau zeigte grobe Ausfallerscheinungen und der Schnelltest reagierte zudem positiv auf Opiate, sodass ihr Führerschein sichergestellt wurde. Bei allen Betroffenen wurde eine Blutprobenentnahme vor Ort durch einen Arzt durchgeführt.

Weiterhin stellten die Polizisten acht Ordnungswidrigkeiten fest, da unter anderem Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung vorlagen.