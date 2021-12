Großkontrolle in Bus und Straßenbahn - So hält sich Dessau-Roßlau an die 3G-Regeln

Über 300 Fahrgästen wurden am Donnerstag in Dessau-Roßlau kontrolliert. Nur fünf verstießen gegen die Corona-Regeln.

Die Impfnachweise werden in einem Bus kontrolliert.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Dessau-Roßlauer halten sich größtenteils an die Maskenpflicht und die 3G-Regeln in Bus und Straßenbahn, von der nur Kinder bis fünf Jahre und Schüler ausgenommen sind. Das ist Ergebnis einer Großkontrolle, die am Donnerstag durch Mitarbeiter des Dessau-Roßlauer Stadtordnungsdienstes, der Dessauer Verkehrsbetriebe und der Polizei gemeinsam durchgeführt wurden.

Insgesamt wurden am Donnerstag in Dessau-Roßlau etwa 300 Fahrgäste kontrolliert. Dabei wurden nur fünf Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt. Weiterhin wurden zwei Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein angetroffen und wegen des Verdachts der Beförderungserschleichung angezeigt.

In den kommenden Tagen wird es nach Angaben der Polizei erneut gemeinsame Kontrollen geben. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.