Großes Engagement für Organspende: Ministerin ehrt Städtisches Klinikum Dessau

Dessau/MZ - Eine Organspende ist ein großes Geschenk. „Ein Verstorbener schenkt einem schwerkranken Menschen die Chance zu überleben“, sagt Dr. Katalin Dittrich, Geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) in der Region Ost. Um das zu ermöglichen, müssen Ärzte und Pflegende auf den Intensivstationen am Lebensende eines Patienten an die Möglichkeit einer Organspende denken, mit den Angehörigen darüber sprechen und alle weiteren Schritte in die Wege leiten. Das werde am Städtischen Klinikum Dessau hervorragend gemacht. Dittrich und Sachsen-Anhalts-Sozialministerin Petra Grimm-Benne haben daher das Klinikum am Mittwoch ausgezeichnet.

Lob von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation

Im Jahr 2005 erhielt das Klinikum diese Auszeichnung zum ersten Mal - als erste Einrichtung in der Region Ost der DSO, zu der die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören. Nun bekam das Klinikum als erste Einrichtung die Auszeichnung zum zweiten Mal überreicht. Nicht, weil es hier die meisten Organspender gibt, sondern weil das Dessauer Klinikum „mit dem Herzen bei diesem Thema dabei ist“, wie Dr. Dittrich feststellt.

Die Ärzte und Schwestern würden nicht verzagen, wenn sie den Kampf um ein Leben verloren haben, sondern würden an die Angehörigen herantreten mit der Frage zur Organspende. „Man muss sehr einfühlsam sein“, weiß Dr. Dittrich. Die emotionale Belastung für Angehörige, aber auch für die Mitarbeiter der Klinik sei hoch.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (2.v.l.) übergibt die Anerkennung an Dr. Frank Lautenschläger, den Transplantationsbeauftragten des Städtischen Klnikums Dessau (2.v.r.), und seine Mitarbeiter. Foto: Thomas Ruttke

Doch der Einsatz ermögliche, dass der „Verstorbene ein Held wird, der anderen Menschen das Leben rettet oder hilft, Leben zu verlängern“. Der Wunsch der Geschäftsführenden Ärztin der DSO-Region Ost ist daher einfach: „Machen Sie weiter“, sagt sie in Richtung des Ärztlichen Direktors Dr. Joachim Zagrodnick, des Transplantationsbeauftragten des Klinikums, Dr. Frank Lautenschläger, und aller anderen Mitarbeiter des Hauses.

9.000 Menschen in Deutschland warten auf Transplantation

„Eine Organspende ist ein seltenes Ereignis am Klinikum“, stellt Dr. Zagrodnick fest, „aber sie läuft professionell und koordiniert ab“. Möglich mache das das ärztliche und pflegerische Team von Dr. Lautenschläger - und die gute Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen im Klinikum.

Deutschlandweit warten mehr als 9.000 Menschen auf eine Transplantation. Nur etwa zehn Prozent erhalten die lebenswichtige Spende. Für Zagrodnick, wie auch alle anderen Gäste der feierlichen Auszeichnungsveranstaltung, besteht deshalb die Frage: Wie kann man das ändern?

Aufklärung zur Organspende soll Menschen die Angst nehmen

Menschen aufklären, ihnen die Angst nehmen, offen und ehrlich mit dem Thema Organspende umgehen. Denn nur wenige in Deutschland haben einen Organspenderausweis. Die Schätzung liegt zwischen 12 und 15 Prozent. Weshalb nicht nur Zagrodnick bedauert, dass der Bundestag in seiner letzten Legislaturperiode die Widerspruchsregelung abgelehnt hatte. Laut dieser Regelung würden alle ab 16 Jahren als Organ- und Gewebespender gelten, es sei denn, es liegt ein zu Lebzeiten erklärter Widerspruch vor. „Ich weiß nicht, ob dadurch mehr Organe zur Verfügung stünden, aber es würde die Arbeit sehr erleichtern“, so Zagrodnick.

Hochachtung zollt Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne der Arbeit im Klinikum. Der Einsatz für die Organspende „ist ein wichtiges Zeichen der Hoffnung für die Menschen, die dringend auf eine Transplantation warten“. Ihr Dank gilt aber ebenso den Organspendern und ihren Familien, „die sich entschieden haben, anderen Menschen über den Tod hinaus zu helfen“.

Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn für Dessauer Klinik

„Für das Team“ nahm der Transplantationsbeauftragte Dr. Lautenschläger die Ehrung dankbar an. Sie sei Bestätigung und Ansporn. Damit aber ein Mensch Organe spenden kann, müssen enge medizinische Kriterien erfüllt sein. Zum einen müsse der Hirntod festgestellt sein, die Zustimmung zur Organentnahme vorliegen und der Gesundheitszustand es auch zulassen, dass Organe überhaupt übertragen werden können. So sind zum Beispiel Menschen mit Tumorerkrankungen oder Covid-Patienten von der Organspende ausgeschlossen.

Mehr als 30 Organspenden pro Jahr im Land Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gab es im Jahr 2020 insgesamt 32 Organspender, ebenso viele waren es 2019. Im Jahr 2018 lag die Zahl bei 39. Für die Transplantation konnten im vergangenen Jahr 86 Organe entnommen werden. In den beiden Jahren zuvor waren es 83 beziehungsweise 114. Dem gegenüber standen Ende Dezember 2020 335 Menschen aus Sachsen-Anhalt auf der Warteliste für eine Transplantation.

In diesem Jahr haben von Januar bis Ende September bereits 30 Menschen in Sachsen-Anhalt nach ihrem Tod Organe gespendet. Im vergangenen Jahr waren es um diese Zeit 27.

Im Städtischen Klinikum Dessau gibt es im Durchschnitt pro Jahr drei bis fünf Patienten, die nach ihrem Tod Organspender werden.