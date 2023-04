Nach vielen Komplikationen Großer Spaß beim Händewaschen - Kita an der Kreuzkirche in Dessau hat neuen Sanitärtrakt

Nach mehrjährigen Planungen wurde am Mittwoch der neue Sanitärtrakt der Kita an der Dessauer Kreuzkirche in Betrieb genommen. Welche Schwierigkeiten auf dem Weg dahin gemeistert werden musste. Was sich alles verbessert hat.